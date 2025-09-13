TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino

A TV Brasil exibe neste domingo (14), às 10h, todas as emoções do jogo de volta da grande final da Série A1 entre Corinthians e Cruzeiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e definirá a equipe campeã da temporada 2025.

No duelo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para as Brabas, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes a favor da Raposa. O resultado manteve em aberto a disputa pelo título nacional.

O Corinthians, tricampeão da competição, busca confirmar o favoritismo diante da sua torcida. Já o Cruzeiro, que disputa a final inédita na elite do futebol feminino, tenta surpreender e conquistar o troféu histórico fora de casa.