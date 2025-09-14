Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues no Samba na Gamboa

Na semana em que se recorda o aniversário do saudoso compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, que nasceu em Porto Alegre no dia 16 de setembro de 1914, o Samba na Gamboa, da TV Brasil, homenageia o ícone célebre pelas canções de "dor de cotovelo" na edição inédita deste domingo (14), às 13h. O bamba faleceu aos 59 anos, em agosto de 1974.

Para interpretar o repertório de clássicos no programa, a apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, conterrânea do astro, que fez um álbum só com músicas de Lupicínio Rodrigues.

A diva canta diversos sucessos da carreira do consagrado artista como Se Acaso Você Chegasse, Nunca, Nervos de Aço, Felicidade, Loucura e Foi Assim, entre outras composições do homenageado.