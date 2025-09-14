Arte é resistência e esperança, diz poeta haitiano Jean D'Amérique

Foi uma grande oportunidade ter conhecido a poesia, porque ao meu redor havia muita violência. Era mais fácil encontrar uma arma do que um livro, literalmente. Então, quando encontrei essa maneira de me expressar, foi muito bom.

Agora, a poesia é minha arma para lutar contra a injustiça social, para lutar contra a violência política e para ter uma voz neste mundo, que também é uma voz coletiva. Porque o que eu costumo escrever é uma maneira de tentar contar a dor de um povo, de um país, de todas essas pessoas que, como eu, são da parte marginalizada da sociedade, para que elas também possam encontrar uma voz na minha poesia.

Agência Brasil: Como a situação política no Haiti está impactando o seu trabalho e a arte no país, no geral?

Jean D'Ame?rique: Desde criança, moro neste país e vejo as coisas indo mal. Realmente não houve um tempo em que vivesse em paz neste país. Hoje está piorando. Mas acho que a arte em geral no Haiti é sempre uma forma de fazer uma espécie de resistência, porque é a única parte em que o país está indo bem. Por meio das criações artísticas ainda podemos ter esperança, ainda podemos lutar por uma vida melhor. É isso que tenho feito e continuarei fazendo.

Mesmo hoje, com a piora da situação no Haiti, há muitas pessoas criando. Há muitos jovens escrevendo poemas enquanto a vida está em perigo. Acho que é porque a arte é sempre uma forma de resistir. É sempre uma forma de criar um lugar seguro dentro de nós para encontrar uma maneira de manter a esperança.

Para mim, não é motivo para parar de criar. Acho que é um motivo para continuar escrevendo, para continuar criando, porque temos que contar ao mundo o que está acontecendo agora. Acho que nossa arte é um testemunho político do mundo atual. Um artista não pode parar de criar, seja qual for a situação. Acho que muitos artistas que vivem no Haiti pensam assim. Eles continuam criando.

E quanto ao festival Transe Poétique, infelizmente, temos muitas dificuldades para continuar, mas ainda estamos tentando mantê-lo. Agora estamos preparando nossa próxima edição para setembro do ano que vem. Vamos torcer para que aconteça.