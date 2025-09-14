Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China

? Vôlei Brasil (@volei) September 14, 2025

Notícias relacionadas:

O principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi o ponteiro Arthur Bento, que somou o total de 17 pontos (15 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

A seleção brasileira está no Grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.