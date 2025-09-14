Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

Notícias relacionadas:
- Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau.
- Brasileiro: Palmeiras joga no ritmo de Vitor Roque e goleia o Inter.
- Marcha Atlética: Caio Bonfim conquista Copa Brasil pela 14ª vez.
"A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita", declarou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV após a prova.
Caio ainda disputa a prova dos 20 km no Mundial disputado no Japão, a partir das 21h50 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19). O brasileiros Matheus Corrêa e Max Batista também estarão na prova.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.