Cultura afro-brasileira é celebrada em Paris com Lavagem de Madeleine

Cerca de 60 mil pessoas tomaram as ruas de Paris, na França, neste domingo (14), para celebrar o Brasil e suas raízes africanas durante a 24ª edição da Lavagem de Madeleine.

Ao som contagiante de Olodum, Jau e Armandinho, o evento transformou a capital francesa em um grande palco de celebração da cultura afro-brasileira.

Notícias relacionadas:

que teve início às 10h (5h em Brasília) na Place de la République e percorreu cerca de 4 quilômetros até a Igreja de Madeleine.