Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Nos dias 23 e 24 de setembro, mais de 20 empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios. As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4 Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 15h , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L'oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.