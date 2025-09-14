Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Do Brasil para os Estados Unidos, o dia 16 de setembro marca o centenário de nascimento do compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, mais conhecido como B. B. King. Ícone do blues mundial, popularizou o gênero e influenciou artistas, principalmente do rock e do soul. Falecido em 2015, ele teve a trajetória contada pelo Repórter Brasil e Momento Três na época:

A semana também tem uma lembrança relacionada a outro célebre guitarrista. No dia 18 de setembro, a morte de James Marshall "Jimi" Hendrix completa 55 anos. Morto aos 27 anos, no auge da carreira, ele deixou músicas que até hoje encantam os apaixonados pelo rock e performances como a do Monterey Pop Festival, em que ele tocou fogo (literalmente) em sua guitarra. O episódio e a carreira dele foram contados pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, Alma Blues (Nacional FM) e Repórter Brasil (TV Brasil):