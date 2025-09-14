Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau

? Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025
Notícias relacionadas:
- Hugo Calderano comemora título em Foz do Iguaçu, o 4º da temporada.
- Calderano derrota japonês e conquista o WTT Contender de Buenos Aires.
- Aniversariante, Hugo Calderano conquista o bi em torneio na Eslovênia.
O próximo compromisso de Hugo Calderano é o China Smash, entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, que contará com a participação dos brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, no main draw (chave principal), e Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, no qualifying (qualificatório).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.