Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

? Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025
As outras duas medalhas de prata brasileiras no Mundial disputado em Liverpool foram alcançados por Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira, que perderam, respectivamente, para o uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos e para o uzbeque Abdumalik Khalokov na categoria até 60 quilos.
