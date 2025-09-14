Último festival brasileiro em que Hermeto tocou, MIMO presta homenagem

Em agosto, Hermeto Pascoal ainda participou da parceria entre o MIMO e o o tradicional Jazz in Marciac, que levou músicos brasileiros para a França e trouxe franceses para o Brasil, como parte da Temporada Brasil-França 2025.

O músico tinha apresentação marcada para o dia em que morreu, no Festival Acessa BH. O cancelamento do show já havia sido anunciado na última terça-feira (9), por questões de saúde.

MIMO Olinda

Logo nos primeiros minutos em que a morte do gênio da música nacional foi divulgada nas redes sociais, o público recebeu a notícia da idealizadora e diretora artística do festival, Lu Araújo, que pediu para que o público festejasse seu trabalho e memória, sem tristeza.

A mensagem foi na mesma linha da que divulgou a morte de Pascoal, assinada pela família e equipe: