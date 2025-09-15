Amigos, parentes e músicos se despedem de Hermeto Pascoal

Amigos, familiares e músicos deram o último adeus ao compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural que leva o nome do artista, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A cerimônia segue aberta ao público até as 21h.

Notícias relacionadas:

O local fica perto do bairro Jabour, para onde o músico se mudou quando foi morar na capital fluminense e onde viveu boa parte da vida. A escolha foi um pedido do próprio artista.