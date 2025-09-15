Arquitetura e modo de vida de comunidades africanas inspiram artistas

O objetivo é reunir heranças espirituais e características arquitetônicas específicas de diferentes áreas geoculturais. A pesquisa a fez refletir sobre as diversas formas de vida mais sustentáveis e mais integradas ao meio ambiente e sobre o que se pode aprender com elas

"Para mim, a questão era como invocar o conhecimento ancestral, o know-how ancestral do meu povo, mas também dos povos indígenas, para criar essa conversa. Porque antes da colonização, a maneira como os povos indígenas tratavam a Terra e também a maneira como as pessoas na África tratavam a Terra era realmente saudável. O capitalismo chegou e destruiu todo esse sistema ecológico", avalia.

"Masonn é como podemos voltar e pegar parte desse conhecimento e colocá-lo no mundo de hoje, a fim de criar um novo espaço, uma nova maneira de fazer arquitetura", acrescenta.