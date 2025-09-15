Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Indígenas Warao

No artigo Os Warao no Brasil, publicado no ano passado, a Acnur afirma que havia na época pouco mais de 7 mil indígenas Warao distribuídos por todas as regiões do Brasil. Destes, aproximadamente 800 vivem na região metropolitana de Belém, cidade que, segundo a entidade, "tem se consolidado como local de trânsito e destino" para os waraos e para pessoas de várias nacionalidades.

Segundo a Acnur, a parceria oficializada na última quinta-feira (11) estabelece as novas bases para a cooperação técnica entre a entidade e os órgãos municipais, com o propósito de "promover ações conjuntas em prol da proteção, assistência e integração de pessoas refugiadas, solicitantes de asilo e apátridas."

Entre as ações previstas estão o apoio mútuo a iniciativas de acolhimento e integração de grupos em situação de maior vulnerabilidade, como acesso a documentos e oportunidade de trabalho e renda.