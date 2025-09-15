CNU: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (15), a Portaria nº 9.312/2025 com os nomes de 279 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) para o cargo de analista de infraestrutura.

A portaria traz a lista da especialidade de cada candidato aprovado e a respectiva classificação no certame.

Áreas

Notícias relacionadas:

Os novos servidores assumem vagas nas seguintes especialidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica/eletrônica/telecomunicações/eletrotécnica/energia, além de geociências.