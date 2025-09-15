Cultura popular pernambucana ocupa MIMO Festival em sua volta a Olinda

A apresentação incluiu clássicos da música popular brasileira, como Festa no Interior e Táxi Lunar, e grandes sucessos que ajudaram a divulgar o ritmo do frevo no país e no mundo, como Fogos sem Fuzil e Vassourinhas.

Para o maestro, apesar de ser amplamente conhecido pelos brasileiros, o repertório do frevo precisa de renovação e de apoio do poder público.

"Aqui na cidade [Olinda], eu posso dizer que, no século passado, houve mais divulgação [do frevo], mais gravações. As rádios faziam gravações nos meses de junho ou maio, e eram divulgadas em janeiro para, no decorrer do ano, estar tocando. Hoje, não existe mais isso. A gente corre com os frevos do século passado nas ruas", aponta ele.

"Que tenham mais composições novas, que tenham mais lançamentos e artistas novos. É preciso um incentivo cultural do governo, vamos supor, com um concurso para compositores. Isso vai enriquecer a cultura, trazer novos pensamentos, novas ideias."

Desde 1954, mais de 2 mil alunos já passaram pelo grêmio, onde hoje eles também recebem aulas de disciplinas regulares da grade escolar, como matemática, português e história.

O diretor musical conta que não é difícil atrair jovens que queiram aprender frevo: "Eles são apaixonados. Isso é da cultura da gente mesmo. Eu acho que se o poder público olhasse com bons olhos para nossas ideias, [o frevo] seria muito mais relevante para nossa cultura".