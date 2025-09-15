Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância

Notícias relacionadas: Tambores e cantos marcam abertura do Festival Artes Vertentes.

Arquitetura e modo de vida de comunidades africanas inspiram artistas. "Em um tempo, em um mundo em que a aposta, sobretudo de uma política matadora, de uma política que mata o sujeito, que mata o sonho e que tem a individualidade como norma, esse disco vem na contramão, ele é o oposto disso. É um disco de gente, feito por muita gente", conta.

A obra foi escolhida para ser apresentada em Tiradentes também como uma homenagem.

"Tiradentes é essa cidade que tem mistérios, tem dor, tem uma história de muita violência por conta da escravidão, mas é também de reinvenção por meio de pessoas que ainda estão aqui, especialmente as pessoas negras", diz Fabiana.

A cidade de Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizado com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como Arraial Velho e, em 1718 foi elevado à vila, com o nome de São José, passando em 1860 à categoria de cidade. Durante todo o século 18, a Vila de São José viveu da exploração de ouro e foi um dos importantes centros produtores de Minas Gerais. Estima-se que 22 mil pessoas escravizadas foram obrigadas a trabalhar na região.

Apenas com a proclamação da República em 1889, a cidade recebe o nome atual, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira.