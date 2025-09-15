Ex-delegado geral de São Paulo é executado em Praia Grande

O carro que o perseguia chega pouco depois, bate em um dos ônibus e dele saltam três homens com fuzis. Dois se deslocam até o carro de Ruy e disparam. Na fuga, voltaram pela mesma avenida usada na perseguição.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública o que ocorreu foi um atentado e o veículo utilizado pelos criminosos já foi localizado.

"O caso está sendo registrado na Polícia Civil. Equipes estão em campo, realizando diligências e utilizando ferramentas de inteligência para identificar, prender e responsabilizar os envolvidos", disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota.

Embora a secretaria não confirme, há movimentação na região de carros da ROTA, tropa de elite da corporação, mobilizada durante as Operações Escudo e Verão. Essas operações são realizadas pelo governo paulista desde 2023, e são marcadas por ocorrência desproporcional de confrontos e altos índices de mortalidade pela atuação de policiais.

Segundo a Prefeitura de Praia Grande outros dois homens ficaram feridos na ocorrência. Eles foram atendidos pelas equipes do Samu de Praia Grande e encaminhados para a UPA Quietude. No momento, os dois não correm risco de morte e foram transferidos para o Hospital Municipal Irmã Dulce.

Histórico