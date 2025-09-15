Assine UOL
Lei institui campanha para conscientização sobre câncer de pulmão

Agosto 

Desde 1986, o dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nessa data, são realizadas diversas ações para chamar a atenção da população a respeito dos males do tabagismo, considerado uma doença grave, caracterizada pela dependência de nicotina. Estudo feito por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil. 

Segundo o Inca, parar de fumar sempre vale a pena, em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada pelo cigarro, como câncer, enfisema ou derrame. 

Confira, a seguir, o que acontece com o organismo do fumante ao parar de fumar: 

  • após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal; 
  • após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue; 
  • após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza; 
  • após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor; 
  • após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida; 
  • após três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora; 
  • após um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade; 
  • após 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram. 

Quem deseja parar de fumar pode recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamento gratuito para o tabagismo.  

Consulte aqui a coordenação de controle do tabagismo da secretaria estadual ou municipal de Saúde de sua cidade para mais informações.

