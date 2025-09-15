Rio tem alerta de ressaca e Ciclovia Tim Maia é fechada até terça

Por medida de segurança, a prefeitura determinou o fechamento preventivo da Ciclovia Tim Maia, no trecho entre o Leblon e a Barra da Tijuca, devido à ocorrência de ondas com mais de 2 metros.

A decisão de fechar a ciclovia visa a segurança dos frequentadores e a preservação da integridade da via diante da força do mar, recomendando que a população siga as orientações das autoridades.

Para a noite desta segunda, o Sistema Alerta Rio prevê céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e os ventos estarão moderados, com velocidade, de até 51,9 quilômetros por hora (km/h).

A temperatura na capital entrou em elevação, com máxima registrada no bairro de Santa Cruz, na zona oeste, onde os termômetros marcaram 31,2 graus Celsius (ºC). A mínima da madrugada ficou em 14,7 ºC, no Alto da Boa Vista.

Para esta terça-feira, em função de áreas de instabilidade, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde.