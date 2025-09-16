Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta segunda-feira (15), na praia de São Conrado, zona sul do Rio, o corpo de um jovem, trazido pela correnteza. A identificação foi confirmada pela família do adolescente Paulo Ricardo de Souza Silva, 15 anos, que se afogou na quarta-feira passada (10) à noite no costão da Praia do Leme, também na zona sul.

O corpo foi reconhecido por um tio do jovem, que identificou duas pintas que Paulo Ricardo tinha na perna direita. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto e será identificado oficialmente nesta terça-feira (16) pela família.

