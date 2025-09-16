CNJ manda retificar certidão de óbito das vítimas da Chacina de Acari

continuar com a investigação do desaparecimento;

efetuar uma busca rigorosa do paradeiro deles;

realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional;

criar no bairro de Acari um espaço de memória;

proporcionar atendimento médico e psicológico adequado às famílias;

reparar financeiramente as vítimas;

elaborar um estudo sobre a atuação de milícias e grupos de extermínio no Rio de Janeiro.

Pesou para a condenação o fato de os autores da chacina nunca terem sido punidos. Um processo criminal aberto no Brasil foi arquivado em 10 de abril de 2011, diante da ausência de "suporte probatório mínimo".

Com o passar dos anos, também a ação de reparação de danos materiais e morais movida por alguns familiares contra o Estado do Rio de Janeiro prescreveu.

Além disso, três mães das vítimas, que integravam o movimento Mães de Acari, de luta para o esclarecimento do caso, foram assassinadas três anos após a chacina, incluindo a líder e principal voz do grupo à época, Edmea da Silva Euzébio.

Ela foi morta em 1993 no Centro do Rio de Janeiro, pouco tempo depois de ter denunciado à Justiça a participação de policiais nos desaparecimentos. Uma sobrinha que estava com ela também foi morta.

Em abril de 2024, os policiais acusados pelo assassinato da líder das Mães de Acari foram absolvidos por falta de provas.