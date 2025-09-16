Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp

"Equipes estão em diligências contínuas na região com apoio de batalhões da Polícia Militar - incluindo o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Santos e equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota)".

Ainda segundo a SSP-SP, o caso foi registrado junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de demais departamentos. "Dois veículos foram apreendidos na ocorrência e imagens de câmeras de segurança são analisadas. Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC), que estão em elaboração", disse a secretaria.

Velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, por Paulo Pinto/Agência Brasil



Também por meio de nota, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo afirmou se solidarizar com os familiares, amigos e companheiros de trabalho de Fontes, a quem se referiu como um policial que 'teve uma trajetória notabilizada pelo combate ao crime organizado, em suas diversas modalidades".

Para a Ouvidoria, o episódio pede célere investigação e punição imediata dos culpados, para que se evitem mais mortes, bem como o uso excessivo da força policial, como registrado em operações naquela região do estado, como as denominadas Escudo e Verão.