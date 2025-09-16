Desnutrição infantil em Gaza atinge novo recorde em agosto, diz Unicef

A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, disse que em agosto, uma em cada cinco crianças na Cidade de Gaza foi diagnosticada com desnutrição aguda e precisava do apoio nutricional e tratamento cruciais que a entidade oferece.

"Conseguimos levar mais suprimentos para a Faixa de Gaza. Mas, com a escalada militar na Cidade de Gaza, cerca de uma dúzia de centros de nutrição foram forçados a fechar, deixando as crianças ainda mais vulneráveis. Os serviços de nutrição devem ser protegidos em toda Gaza. Nenhuma criança deve sofrer de desnutrição, que é algo que podemos prevenir e tratar quando temos acesso e podemos prestar os serviços com segurança", disse Catherine.

O Unicef voltou a reiterar o perigo de uma escalada da ofensiva militar na Cidade de Gaza. Com abrigos e serviços limitados ou inexistentes, a escalada em curso já está resultando em um número desproporcional de vítimas civis e levando ao colapso quase total dos serviços essenciais que ainda estão funcionando e de que as crianças precisam para sobreviver pois ficam sem os serviços essenciais para diagnóstico e tratamento.

"Além das crianças pequenas, as mulheres grávidas e lactantes são particularmente afetadas pela ingestão insuficiente de alimentos. Com os profissionais de saúde forçados a reduzir os serviços de nutrição para esse grupo e a redução no apoio contínuo disponível, os riscos para mães e bebês são extremos. Um em cada cinco bebês na Faixa de Gaza já nasce prematuramente ou abaixo do peso", destaca a ONU.

O Unicef informou que tem trabalhado para ampliar a entrada de suprimentos nutricionais essenciais e distribuí-los, juntamente com parceiros, em cerca de 140 locais em todo o território.

Ainda segundo o Unicef, os estoques de Alimentos Terapêuticos Prontos para Uso (Rutf, na sigla em inglês) aumentaram recentemente e agora devem ser suficientes para tratar o número estimado de casos de desnutrição aguda grave em crianças até o final do ano. Mas as quantidades atuais de outros suprimentos nutricionais essenciais dentro da Faixa de Gaza para bebês e mulheres grávidas e lactantes são insuficientes.