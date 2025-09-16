Mutirões marcam a passagem do Dia Mundial da Limpeza

Além dos mutirões nas 22 cidades no sábado, também haverá a partir desta terça-feira (16) ações de limpeza, oficinas, palestras, atividades educativas, jogos e teatro de bonecos em 37 cidades de 20 estados e do Distrito Federal.

A programação e o formulário de inscrições para participação voluntária estão disponíveis no site do Instituto Limpa Brasil.

No ano passado, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos foram coletadas pela mobilização no Dia Mundial da Limpeza.

