Nasi, vocalista do Ira!, fala sobre música e política no DR com Demori

Contemporâneo de artistas como Renato Russo, Frejat e a banda Capital Inicial, Nasi analisa as transformações pelas quais a indústria musical brasileira tem passado nos últimos anos.

"Fazer rock hoje em dia é ser um artista independente, entendeu? Eu faço o meu disco com o meu dinheiro, licencio para as redes e plataformas. Se quero produzir um vinil, tenho que ir atrás de algum selo", diz.

Para o artista, a ascensão dos serviços de streaming é um dos principais desafios da atualidade.