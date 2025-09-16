Operação no RJ resgata 700 animais silvestres e prende 45 pessoas

"Esses bandidos eram os responsáveis pela caça em larga escala de animais silvestres em seus habitats naturais. Após serem sequestrados da natureza, os animais eram transportados de forma cruel pelo núcleo de atravessadores. Eles tinham a função de entregar os animais nos centros urbanos para a comercialização", explicou.

Havia ainda um núcleo especializado em caçar, dopar e vender macacos para outros integrantes do grupo. Muitos deles eram retirados das matas fluminenses, como o Parque Nacional da Tijuca e o Horto Florestal.

Outros núcleos eram o de falsificadores - que vendiam anilhas, selos públicos, chips e documentos falsos, que eram usados para mascarar a origem ilícita dos animais - e o de armas - responsável pelo fornecimento de armamento e munições para a organização.

Além disso, os investigadores identificaram diversos consumidores finais.

O inquérito aponta ainda que os traficantes de animais tem relações próximas com as facções criminosas, como forma de garantir a venda em feiras clandestinas em áreas exploradas pelo tráfico de drogas.

Animais resgatados

Maior parte dos animais resgatados foi levada para Cidade da Polícia, onde estão recebendo atendimento veterinário e serão avaliados por peritos criminais.