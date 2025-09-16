Virada Sustentável celebra 15 anos com programação diversa e gratuita

A pauta indígena será reforçada em atividades realizadas no vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). No local, o público poderá assistir a mais performances artísticas e apresentações de artistas da etnia Fulni-ô.

Na Aldeia Pindomirim, na Terra Indígena Jaraguá, haverá uma exposição inédita na cidade, com imagens do projeto Ruínas da Floresta, do fotógrafo e jornalista brasileiro Rafael Vilela, vencedor do POY-Latam 2025, importante concurso de fotografia documental ibero-americana. A exposição estará em São Paulo pela primeira vez após temporada em Londres, no Reino Unido.

Na ciclovia às margens do Rio Pinheiros, na zona oeste da cidade, a instalação artística Capivaras vai chamar a atenção do público. É uma escultura inflável de quatro metros de altura, na forma de capivara, representando uma fêmea e seu filhote. Criada pelo artista Eduardo Baum, a obra simboliza o papel silencioso desses grandes roedores no equilíbrio ambiental.

A arte do muralismo também integra a programação desta edição da Virada Sustentável. Um novo mural, produzido pelo ativista Mundano, localizado no número 930 da Rua Jaceguai, já está visível para quem passa pelo endereço. A obra, de 195,5 metros quadrados, é uma homenagem às catadoras e aos catadores de materiais recicláveis. O mural foi feito com tintas produzidas a partir de cinzas da floresta queimada na aldeia Anambé, localizada no Pará, além de argilas coletadas em diversas regiões do estado.

A variedade da programação se estende a espaços públicos em outras regiões da cidade, como unidades de centros educacionais unificados (CEUs), unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc), unidades básicas de Saúde (UBSs) e parques.

De São Paulo, o festival partirá para o Rio de Janeiro,, com programação entre os dias 16 e 19 de outubro.