Entidades do setor produtivo e centrais criticam manutenção da Selic

"A inflação dos serviços segue bem acima dos patamares saudáveis, como o grupo de alimentação fora do domicílio que, no escopo de medição do IBGE, permanece na casa dos 6% no acumulado dos 12 meses. Isso significa que a demanda permanece alta mesmo com a política monetária mais firme", diz a nota.

CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que a decisão do Copom é "injustificada". Para a entidade, é uma demonstração de "postura excessivamente conservadora", quando há sinais favoráveis do quadro inflacionário e do desaquecimento intenso da atividade econômica.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, defende ser essencial que o Banco Central inicie os cortes da Selic a partir da próxima reunião do Copom em novembro.

"Não existe crescimento sustentável com juros estratosféricos. Não existe inovação, reindustrialização, crédito acessível. O que existe é a paralisia nos investimentos produtivos com sequelas para toda a sociedade. Já passou do momento de uma política monetária mais favorável. Afinal, por que correr o risco de fazer investimento produtivo se é possível obter, sem esforço, um rendimento real de 10% ao ano aplicando no mercado financeiro?", questiona Alban.

CUT

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) entende que a Selic em um "patamar elevado" prejudica a população e não combate efetivamente a inflação.