Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025

O samba e o pagode também estão bem representados com Alcione, Mart'nália e Zeca Pagodinho, enquanto o sertanejo chega com Ana Castela e a dupla Chitãozinho & Xororó.
A nova geração da MPB marca presença com Dora Morelenbaum, Rachel Reis e Jadsa. O ícone Milton Nascimento aparece em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding na canção Um Vento Passou.
No total, são 60 categorias em disputa este ano, com a adição de três novas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes.
Música brasileira
Criado em 2000, o Grammy Latino é uma das maiores premiações da indústria fonográfica. Além das categorias gerais, o evento contempla segmentos específicos para a música em língua portuguesa, como Melhor Álbum de Samba/Pagode, Melhor Álbum de MPB e Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.
Ao longo de sua história, a cerimônia se consolidou como um espaço fundamental para reconhecer a pluralidade da produção brasileira, que este ano volta a marcar presença em diferentes gêneros, do urbano ao instrumental, passando pelo sertanejo, samba, pop e a nova MPB.
Brasileiros indicados em destaque no Latin Grammy 2025:
- Liniker - 7 indicações, incluindo Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano
- Juliane Gamboa - Artista Revelação
- Sued Nunes - Artista Revelação
- Milton Nascimento & Esperanza Spalding - Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Marina Sena - Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum Pop Contemporâneo
- Djonga - Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- Yamandu Costa - Melhor Álbum Instrumental (duas indicações)
- Hamilton de Holanda - Melhor Álbum de Jazz Latino
- Alcione, Mart'nália e Zeca Pagodinho - Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Ana Castela e Chitãozinho & Xororó - Melhor Álbum Sertanejo
- Luedji Luna, Rubel, Dora Morelenbaum e Rachel Reis - Melhor Álbum de MPB
