ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que irá aumentar a ajuda financeira para países menos desenvolvidos custearem os gastos com a participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém.

De acordo com comunicado da presidência brasileira da COP30, o secretário-executivo do Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), Simon Stiell, informou que a taxa diária das Nações Unidas passará de US$ 144 para US$ 197. O valor é concedido a 144 países em desenvolvimento.

Notícias relacionadas:

O aumento atende demanda desses países que têm criticado os altos preços das acomodações na capital paraense, alegando impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade das nações-partes na conferência. O reajuste do valor teve apoio do Brasil.