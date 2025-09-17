Palmeiras supera pressão e derrota River no Monumental de Núñez

? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 18, 2025
Com a bola rolando, o Galo abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo com gols de Vitor Hugo e Alexsander. Porém, Dorny Romero e Robson Matheus igualaram na etapa final.
