Tebet: Pec da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país

Tebet classificou como "um risco à democracia como a conhecemos" a tentativa de alguns parlamentares de votar novamente, ainda nesta quarta, o mesmo destaque no texto, sob a alegação de que os deputados estavam dormindo quando o tema foi a votação.

"O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que foram contra essa peça", afirmou.

Ela disse esperar que os deputados repensem a estratégia e não "rasguem" o Regimento Interno e a Constituição, recolocando um tema já derrotado em nova votação.