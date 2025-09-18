Anistia geral e irrestrita é impossível, diz relator na Câmara

Questionado por jornalistas se a matéria seria apenas de redução de pena, e não de anistia, o relator disse "nós não estamos mais falando de anistia".

A urgência da anistia foi aprovada nessa terça-feira (18) com o apoio da maioria dos líderes da Câmara. Com a urgência aprovada, o texto pode ser votado a qualquer momento no plenário.

Está em disputa dentro da Casa o teor do texto, se será uma anistia ampla e irrestrita, como defende a oposição liderada pelo PL, ou um relatório mais restrito, com apenas reduções de penas.