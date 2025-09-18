Brasil deve ter nova safra recorde de grãos em 2025/26, diz Conab

Números Conservadores

De acordo com as perspectivas divulgadas hoje, o resultado será influenciado pelo aumento na área cultivada, que deve sair de 81,74 milhões de hectares na última safra para 84,24 milhões de hectares no ciclo agrícola 2025/26.

"Já a produtividade média nacional das lavouras está projetada em 4.199 quilos por hectare na temporada 2025/26, redução de 2% se comparada com 2024/25", detalha o levantamento.

Segundo Pretto, as estimativas da Conab são apresentadas inicialmente com "números conservadores, em função da responsabilidade que a gente precisa ter", mas dentro de uma real possibilidade. "Nossos números estão cada vez mais assertivos", assegurou.