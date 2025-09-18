Flamengo enfrenta Estudiantes pela Libertadores no Maracanã

? Flamengo (@Flamengo) September 17, 2025

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Estudiantes com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Rachel Motta. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: