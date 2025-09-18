Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

O concurso 2.916 da Mega-Sena não teve acertador nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e irá para R$ 40 milhões no próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45.

Cinquenta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 34.291,78.