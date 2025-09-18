Ministro diz que pente-fino está sendo feito nos créditos consignados

A chamada força-tarefa previdenciária é formada por servidores do Ministério da Previdência Social e da Polícia Federal (PF). Foi criada com o objetivo de combater, de forma sistemática, crimes e fraudes contra a Previdência Social, mediante ações conjuntas especiais e utilização de procedimentos técnicos da Inteligência.

"O Ministério da Previdência Social paga mais de R$ 1 trilhão todos os anos. Portanto, temos quer ter muito cuidado, porque tem sempre gente querendo meter a mão nesse dinheiro. Por isso, temos uma força-tarefa previdenciária que atua de forma permanente, junto com a PF, no Brasil inteiro", destacou o ministro.

Informações do Ministério da Previdência Social indicam que, entre 2003 e 2024, os integrantes da força-tarefa previdenciária participaram de 1.315 operações em todo o país, que resultaram em 3.721 prisões, incluindo as de 557 servidores e empregados públicos.