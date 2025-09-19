35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro

Padilha comentou ainda serviços como transplantes, doação de sangue, bancos de leite e ofertas de medicamento, incluindo os de alto custo. Ele também lembrou do atendimento a pessoas com doenças raras, dos tratamentos oncológicos e dos cuidados paliativos ofertados na rede pública.

Um dos desafios históricos do SUS, segundo o próprio ministro, diz respeito ao tempo de espera para a realização de consultas, de exames, de diagnósticos e de cirurgias eletivas. "Cenário que foi ainda mais agravado pela pandemia de covid-19", lembrou, ao destacar a criação do programa Agora Tem Especialistas.