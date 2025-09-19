Copa do Brasil Feminina terá São Paulo e Corinthians nas quartas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta sexta-feira (19), em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Um deles é o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, reeditando as finais do Campeonato Brasileiro do ano passado e da Supercopa Feminina de 2025.
Na decisão do Brasileirão de 2024, as Brabas levaram a melhor. O troco das Soberanas veio na Supercopa deste ano, com vitória nos pênaltis. As tricolores, aliás, serão as mandantes do jogo único entre os rivais, valendo lugar nas semifinais.
Os outros jogos opõem times paulistas e nordestinos. O Palmeiras tem pela frente o Sport, enquanto o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia. As Palestrinas e o Massa Bruta são os mandantes dos confrontos. A data-base para realização das partidas é a próxima quarta-feira (24), mas a CBF ainda divulgará os dias e horários dos jogos.
A Copa do Brasil Feminino retornou este ano ao calendário da modalidade. A competição organizada pela CBF foi disputada, inicialmente, entre 2007 e 2016, sendo a principal do país até 2012 - o Brasileirão surgiu na temporada seguinte. Com dois títulos, Santos e São José são os maiores vencedores.
Entre os participantes de 2025, somente Ferroviária (2014) e Corinthians (2016) tiveram o gosto de serem campeões. A conquista alvinegra se deu em parceria com o Audax, que era o dono da vaga no torneio.
