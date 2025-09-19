Copa do Brasil Feminina terá São Paulo e Corinthians nas quartas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta sexta-feira (19), em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Um deles é o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, reeditando as finais do Campeonato Brasileiro do ano passado e da Supercopa Feminina de 2025.

Na decisão do Brasileirão de 2024, as Brabas levaram a melhor. O troco das Soberanas veio na Supercopa deste ano, com vitória nos pênaltis. As tricolores, aliás, serão as mandantes do jogo único entre os rivais, valendo lugar nas semifinais.

Nos outros confrontos, destaque para Internacional e Ferroviária, que se enfrentam em um duelo eliminatório pelo terceiro ano seguido. As partidas foram sempre pelas quartas de final do Brasileirão. Tanto em 2023 como em 2024, as Guerreiras Grenás se classificaram. As Gurias Coloradas foram sorteadas como donas da casa para o duelo desta Copa do Brasil.