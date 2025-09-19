De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo

Foi também no Estádio Nacional de Tóquio que Piu conquistou a primeira medalha olímpica da carreira. Em 2021, ele foi medalhista de bronze, em uma prova histórica vencida por Warholm - com quebra de recorde mundial - e que teve Benjamin na segunda posição. Aquela foi considerada a final mais rápida dos 400 metros com barreiras em Olimpíadas.

A prata em Tóquio foi a segunda medalha do Brasil no Mundial deste ano. A primeira veio com o brasiliense Caio Bonfim na prova de 35 quilômetros da marcha atlética. Ele volta a competir ainda nesta sexta, a partir de 21h50 (horário de Brasília), nos 20 quilômetros, que é a distância olímpica. Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, Caio foi prata.