Escritora mineira lança livro sobre memória, esquecimento e Alzheimer

"Na pandemia, ela teve uma piora muito grande. Morava sozinha em Mariana, no interior de Minas Gerais, em uma casa cheia de escadas. Na transição de ir para uma casa de repouso, registrou piora muito grande. Passou a não reconhecer filhos e netos. Em Mariana, ela tinha uma horta maravilhosa. Num ataque de fúria que ninguém entendeu, mas era o Alzheimer já, ela mandou destruir a horta", lembra Flávia.

A autora recorda ainda que no mesmo dia em que sua avó mandou destruir a horta, começou a escrever sobre essa situação. "Eu construí o livro a partir desse episódio, mas já entrando na casa de repouso. O resumo do livro é uma neta que vai visitar sua avó semanalmente numa casa de repouso. Eu vou contando da nossa relação e vou tecendo vários comentários sobre memória, esquecimento, Alzheimer. É um livro sobre esse enigma que é a memória. O livro narra o reencontro da neta com a avó e a escrita me deu esse presente".

Em suas pesquisas, Flávia relata que o Alzheimer é um problema de saúde pública ligado ao desenvolvimento do país. "Tem algo da saúde pública que pode ser melhorado, a alimentação, o estilo de vida. Ainda é um grande tabu as famílias terem vergonha de falar que um familiar tem Alzheimer. Poder falar sobre isso é muito importante".

No Rio de Janeiro, haverá dois eventos de lançamento do livro.

Dia 23 | Quinta | 9h

Faculdade de Letras | UFRJ | sala H-319