Lula tem conversas telefônica com presidente espanhol e emir do Catar

Ele defendeu a efetivação do Estado palestino, "em paz e segurança ao lado do Estado de Israel", como solução para o conflito. Segundo o Planalto, o Emir agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque.
