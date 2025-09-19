Ministro de Israel promete lucro e "boom imobiliário" em Gaza

Devido as ações militares em Gaza, o governo de Tel Aviv vem sendo acusado de praticar um genocídio, por países, organizações de direitos humanos, relatórios das Nações Unidas e por grupos de estudiosos sobre o crime de genocídio. O governo de Benjamin Netanyahu nega.

Já o presidente dos EUA tem defendido a expulsão dos palestinos de Gaza e a construção de uma espécie de "Riviera do Oriente Médio", espécie de litoral turístico.

A proposta é rejeitada pelas organizações palestinas, pelos Estados árabes e maioria dos países do planeta.