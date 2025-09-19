Museu Carde lança revista cultural dedicada à Serra da Mantiqueira

Com lançamento marcado para este sábado (20), o número zero da revista cultural O Mantiqueira chega em formato que remete aos suplementos de cultura dominicais. Gratuita em sua primeira edição, reflete a programação e o objetivo do Carde, museu da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) que une o acervo de cerca de 500 carros e propostas ousadas de design para refletir sobre história e construção de identidades regionais.

Pensado em parceria com o Projeto República, centro de memória e documentação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenado pela professora Heloisa Starling, O Mantiqueira terá como centro de seu projeto editorial contar as histórias do século 21, Nesta edição estão reflexões sobre a memória e sua relação com o espaço nas terras e águas da serra, assim como na ocupação caipira, no tempo do campo e na relação do homem com o território, onde constrói cultura e formas de estar no mundo. Nas palavras de Leonardo Piana, que assina um dos artigos da publicação, "você está escrevendo sobre as montanhas. O que é verdade, mas também esconde tantas coisas".

A edição conta com uma entrevista do historiador Evaldo Cabral de Mello, matérias de cultura, como a que reflete sobre a obra do artista plástico e compositor Heitor dos Prazeres, além de dedicar tempo e energia à reflexão sobre democracia, a ascensão nazista nos anos 30 na Alemanha, assim como na atualidade brasileira e em seus desafios, das cidades ao interior das florestas, e seu delicado equilíbrio.