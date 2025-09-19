Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo

Kimmel

Após pressão da Casa Branca, a emissora da Disney ABC retirou do ar "indefinidamente" o programa do apresentador Jimmy Kimmel, conhecido crítico de Trump. Kimmel fez comentários sobre o assassino do militante Kirk, o Tyler Robinson, e sobre o movimento político ligado a Trump, o MAGA [Make America Great Again, Faça a América grande de Novo, em tradução livre].

O chefe da FCC, que tem o poder sobre as licenças de emissoras, pediu que as afiliadas da ABC "reagissem" e descreveu algumas consequências que queria ver. "Podemos fazer isso da maneira fácil, ou da maneira difícil", disse Carr.

Na quarta-feira (17) à noite, o apresentador Kimmel disse que os EUA chegaram a novos níveis baixos no final de semana anterior "com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles, e fazendo tudo para ganhar pontos políticos com isso".