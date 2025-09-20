Antes de assumir presidência do STF, Fachin visita papa Leão XIV

Católico, Fachin assistiu ao discurso de Leão XIV, em que o pontífice disse que a justiça "não pode ser reduzida à mera aplicação da lei ou à atuação dos juízes". Ele prosseguiu afirmando que "a justiça se concretiza quando se volta para os outros, quando a cada um é dado o que lhe é devido, até alcançar a igualdade em dignidade e oportunidades".

Em outro trecho, ao citar ensinamentos de Santo Agostinho sobre as relações entre Estado, justiça e fé, o papa Leão XIV disse que "sem justiça não se pode administrar o Estado; é impossível que haja direito em um Estado onde não há verdadeira justiça".

Em seguida ao discurso, Fachin entrou na fila e cumprimentou o papa. O ministro custeou a própria viagem, que foi realizada em articulação com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Posse

Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em solenidade marcada para 29 de setembro. O ministro Alexandre de Moraes será empossado vice.

Ambos foram eleitos em agosto em votação simbólica pelo plenário, já que os ministros se revezam para mandatos de dois anos na chefia do Judiciário, tendo como critério a antiguidade no tribunal.