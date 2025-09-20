BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

Trump alega que os americanos têm déficit comercial (compram mais do que vendem) com o Brasil - o que é desmentido por números oficiais de ambos os países.

O presidente americano usou como justificativa o tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que considera ser perseguido. Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, em julgamento que terminou na semana passada.