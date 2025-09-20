Em encontro, campo progressista debate comunicação com a sociedade

Jessé de Souza, por exemplo, defendeu o debate da função da comunicação e do espaço público. "Essas pessoas não são de direita, elas estão na direita. E elas estão na direita por um motivo muito simples, elas estão desorientadas. A gente tem um país que tem uma das piores imprensas do nosso planeta, é uma imprensa venal, vendida ao dinheiro", disse à Agência Brasil.

"A esquerda sequer percebe que o principal trabalho político é de esclarecimento das pessoas, porque elas estão assim, elas têm raiva. Por quê? Porque, poxa vida, os empregos são cada vez piores, não existe essa coisa de futuro. As pessoas estão com raiva, óbvio! E é uma raiva justa", completou.

O evento está sendo promovido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL). Eduardo Moreira, fundador do Instituto, também defende uma reflexão na forma como as organizações do campo progressista se comunicam com a sociedade.

"A esquerda passou a chamar muito de comunicação querer falar pra essas pessoas todas, para toda a população, mas até agora não parou para ouvir essas pessoas. Então, eu acho que se a gente quer de verdade desenvolver uma comunicação de massa, a gente tem que criar espaços pra que a massa possa falar e a gente ouvir. O melhor momento para isso seria ontem, mas esse já passou, então o melhor momento que a gente tem é agora", disse à Agência Brasil.

Trabalho

Um dos palestrantes foi o juiz Luiz Philippe Mello Filho, eleito para a presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em entrevista à Agência Brasil, ele destacou a urgência de um equilíbrio maior entre capital e trabalho, e citou o caso dos trabalhadores de aplicativos. "Temos um retrocesso social e nós precisamos manter uma regulação de proteção a todos os trabalhadores de plataforma", afirmou o magistrado.