Emissora anfitriã, EBC prepara megaoperação para transmitir COP30

Também serão recebidos e processados os sinais de mais de 36 salas de eventos paralelos e reuniões oficiais, todos centralizados em um Master Control Room (MCR) especialmente projetado pelas equipes técnicas da EBC para a Conferência. Esse centro funcionará como o coração da transmissão, garantindo gravação, distribuição, controle de qualidade, estabilidade e confiabilidade para todos os conteúdos gerados.

Outro destaque é o sistema de IPTV interno, que contará com mais de 330 pontos de exibição, em televisores espalhados pela grande Blue Zone (zona principal para as negociações oficiais), e 15 canais transmitidos simultaneamente. Essa estrutura permitirá que os participantes acompanhem em tempo real os debates e eventos de interesse, a partir de um sofisticado sistema de gerenciamento de canais de TV, que também estará disponível em todo ambiente Web na rede da COP30.

Ainda na Blue Zone, serão montados estúdios de TV e rádio, com áreas de 25m² e 16m², respectivamente, destinados ao atendimento da imprensa credenciada. Já na Green Zone, área com acesso menos restritivo, será instalada uma estrutura exclusiva de aproximadamente 100m², composta por um estúdio de TV e um estúdio de rádio, camarim, almoxarifado, sala de reuniões e sala de descanso. O espaço será compartilhado pelos veículos da EBC.

Esse protagonismo da EBC não ocorre de forma isolada. A empresa pública trabalha em estreita parceria com órgãos como a Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), vinculada à Casa Civil da Presidência da República; a Secretaria de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual (Seaud), vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), além do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e de outras instituições governamentais.

Iniciativas editoriais

A EBC já estreou uma série de iniciativas editoriais voltadas para a COP30. Veículos públicos e governamentais estão mobilizados para ampliar a cobertura e levar informações de qualidade ao público. Confira as ações que estão sendo realizadas.